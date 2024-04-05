Google представила заміну застарілому JPEG — Finance.ua

Google представила заміну застарілому JPEG Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Google представила заміну застарілому JPEG

JPEG є одним із найпоширеніших форматів для зберігання зображень, попри те, що він по суті не змінювався з 1992 року. Google придумала, як поліпшити формат, представивши альтернативу під назвою Jpegli.

Jpegli — «прокачана» версія JPEG, яка, за словами Google, на 35% ефективніше стискає зображення з високими налаштуваннями якості. Серед інших переваг Jpegli:

Висока якість: нова версія формату використовує більш точні і «психовізуально ефективні» обчислення, завдяки чому зображення виходять чіткішими і з меншою кількістю спостережуваних артефактів.

Швидкість: Jpegli працює порівняно за швидкістю з libjpeg-turbo і MozJPEG. Завдяки цьому веб-розробники можуть легко вбудувати нову бібліотеку в робочі процеси, не жертвуючи продуктивністю кодування або використанням пам’яті.

Глибина кольору: бібліотека може кодувати зображення з виділенням 10 і більше бітів. Традиційні рішення для кодування JPEG пропонують тільки 8-бітну динаміку на компонент, що призводить до артефактів на плавних градієнтах.

Ефективність стиснення: Jpegli стискає фото більш ефективно, ніж традиційні кодеки JPEG, що дає змогу заощаджувати місце і трафік, а також прискорити завантаження сторінок.

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Домогтися таких результатів вдалося частковим застосуванням напрацювань формату JPEG XL з деякими поліпшеннями, від підтримки якого компанія в тому ж Chrome відмовилася.

Google планує інтегрувати Jpegli у свої продукти й активно популяризувати цей новий формат серед інших розробників. Завдяки зворотній сумісності з уже наявними форматами, процес інтеграції не повинен зайняти багато часу.

УНІАН За матеріалами:

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