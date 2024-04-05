Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом — Finance.ua

Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом

Google розглядає можливість стягувати плату за преміум-функції у своїй пошуковій системі на основі штучного інтелекту. Це буде перший випадок, коли компанія запровадить платний доступ до своїх основних продуктів.

Компанія розглядає різноманітні варіанти, включно з інтеграцією функцій пошуку на основі штучного інтелекту до своїх преміальних сервісів підписки, які вже надають доступ до його нового помічника Gemini AI у Gmail і Docs, пише Reuters.

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Традиційна пошукова система Google залишатиметься безплатною, але реклама продовжуватиме з’являтися поряд із результатами пошуку навіть для платних користувачів.

«Ми не працюємо над пошуком без реклами та не розглядаємо таку можливість. Як ми робили багато разів раніше, ми продовжимо створювати нові преміум-можливості та сервіси, щоб розширити наші пропозиції підписки в Google», — повідомила компанія.

І хоча Google винайшов базову технологію для сьогоднішнього буму штучного інтелекту, йому теж доводиться боротися з такими конкурентами, як творцем ChatGPT OpenAI та його спонсором Microsoft.

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