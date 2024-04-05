Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом

Технології&Авто
10
Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом
Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом
Google розглядає можливість стягувати плату за преміум-функції у своїй пошуковій системі на основі штучного інтелекту. Це буде перший випадок, коли компанія запровадить платний доступ до своїх основних продуктів.
Компанія розглядає різноманітні варіанти, включно з інтеграцією функцій пошуку на основі штучного інтелекту до своїх преміальних сервісів підписки, які вже надають доступ до його нового помічника Gemini AI у Gmail і Docs, пише Reuters.
Читайте також
Традиційна пошукова система Google залишатиметься безплатною, але реклама продовжуватиме з’являтися поряд із результатами пошуку навіть для платних користувачів.
«Ми не працюємо над пошуком без реклами та не розглядаємо таку можливість. Як ми робили багато разів раніше, ми продовжимо створювати нові преміум-можливості та сервіси, щоб розширити наші пропозиції підписки в Google», — повідомила компанія.
І хоча Google винайшов базову технологію для сьогоднішнього буму штучного інтелекту, йому теж доводиться боротися з такими конкурентами, як творцем ChatGPT OpenAI та його спонсором Microsoft.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.