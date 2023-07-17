Google представила NotebookLM — застосунок для роботи з документами зі штучним інтелектом — Finance.ua
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Google представила NotebookLM — застосунок для роботи з документами зі штучним інтелектом

Технології&Авто
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Google представила NotebookLM — застосунок для роботи з документами зі штучним інтелектом
Google представила NotebookLM — застосунок для роботи з документами зі штучним інтелектом
Google Labs представила свою останню інновацію в галузі програмного забезпечення зі штучним інтелектом — NotebookLM, яка має на меті покращити взаємодію користувачів з контентом. Це нове програмне забезпечення для ведення нотаток, засноване на мовній моделі, працює саме з документами, що зберігаються на ноутбуках користувачів.
Застосунок пропонує низку функцій, таких як створення глосаріїв, складання анотацій і навіть створення сценаріїв для відеороликів. Основна мета NotebookLM — сприяти швидшому навчанню та розумінню.

Що відомо про застосунок

NotebookLM відрізняється від звичайних чат-ботів завдяки використанню наявного користувацького контенту та застосуванню можливостей штучного інтелекту для глибшого розуміння. Google наголошує, що це ключова відмінність рішення.
Після додавання документа Google в NotebookLM програма автоматично генерує короткий зміст і надає користувачам відповідні теми і потенційні питання для покращення розуміння. Програма може відповідати на запити щодо завантажених документів, складати глосарії основних термінів і надавати резюме конкретних аспектів у матеріалі.
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У випадку презентації, NotebookLM допомагає сформулювати запитання для потенційних інвесторів. Крім того, користувачі можуть отримати пропозиції щодо сценарію відео, поділившись своїми ідеями з системою на основі штучного інтелекту.
Google представила NotebookLM — застосунок для роботи з документами зі штучним інтелектом

Коли NotebookLM стане доступним

Розроблений спеціальною командою в Google Labs, NotebookLM наразі проходить тестування з обраною групою користувачів у Сполучених Штатах. Google прагне зібрати відгуки та вдосконалити технологію, перш ніж розширити її доступність. Ті, хто зацікавлений у вивченні програмного забезпечення, можуть приєднатися до списку очікування, щоб отримати доступ.
Спочатку анонсований як Project Tailwin під час Google I/O NotebookLM є лише одним з нещодавніх доповнень до розширеного репертуару інструментів Google. Поряд з цим застосунком для роботи зі штучним інтелектом, Google також представив нові функції для Google Bard, включаючи додавання зображень у підказки.

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Оскільки NotebookLM продовжує тестуватися і вдосконалюватися, користувачі можуть очікувати на появу вдосконаленого інструменту штучного інтелекту, призначеного для оптимізації роботи з документами та покращення навчального процесу. Оскільки Google перебуває в авангарді розробки ШІ, потенціал для майбутніх досягнень у цій галузі залишається багатообіцяючим.
За матеріалами:
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