Google представила Nano Banana 2 Lite, яка генерує зображення за 4 секунди Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Google представила Nano Banana 2 Lite, яка генерує зображення за 4 секунди, webiano.digital

Google випустила нову версію своєї моделі для генерації зображень і відео зі ШІ, яка працює швидше та коштує дешевше за попередню. Розповідаємо деталі.

Що сталося

Google запустила Nano Banana 2 Lite — полегшену версію свого ШІ-генератора зображень і відео. Компанія каже, що нова модель має меншу затримку і може створювати зображення приблизно за чотири секунди. Серед головних змін — швидкість та ціна. За данними компанії, Nano Banana 2 Lite коштує $0,034 за 1000 зображень.

Google позиціонує ШІ-генератор як інструмент для сценаріїв, де треба швидко створювати велику кількість візуалів, тестувати варіанти та допрацьовувати контент у потоці, а не чекати на кожну генерацію окремо.

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Принагідно нагадуємо, що нещодавно OpenAI випустила нову версію своєї ШІ-моделі ChatGPT Images 2.0. для генерації зображень, яку CEO OpenAI Сем Альтман назвав «ренесансом» у сфері ШІ-генерації картинок, порівнявши його за масштабністю зі стрибком від GPT-3 до GPT-5.

Чому це цікаво

Наразі модель вже доступна через Google AI Studio, Gemini API і платформу Google Gemini Enterprise Agent Platform. Водночас Google фактично відправляє попередню версію Nano Banana в архів і називає її «застарілою моделлю».

Nano Banana 2 Lite стала наступним етапом після оригінальної Nano Banana, яка працювала на Gemini 3.1 Flash, і після Nano Banana 2, що вийшла в лютому. Тоді Google додала нові можливості, зокрема генерацію більш реалістичних зображень. Для складніших завдань компанія також залишає Nano Banana Pro — дорожчу і потужнішу версію.

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