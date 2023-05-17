Google почне видаляти неактивні акаунти задля безпеки користувачів — Finance.ua

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Google почне видаляти неактивні акаунти задля безпеки користувачів

Технології&Авто
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Google почне видаляти неактивні акаунти задля безпеки користувачів
Google почне видаляти неактивні акаунти задля безпеки користувачів
Хоча оновлена політика Google вже набула чинності, фактичне видалення акаунтів планується розпочати у грудні цього року. Компанія планує надіслати користувачам повторні попередження перед початком процесу видалення, який буде здійснюватися поетапно.

Які акаунти буде видалено

В першу чергу ці заходи будуть спрямовані на акаунти, які були створені, але до яких користувачі так і не отримали доступ. Важливо зазначити, що ця політика стосується виключно особистих акаунтів, тоді як акаунти організацій, від навчальних закладів до підприємств, звільняються від процесу видалення акаунтів.

Чому компанія вирішила видалити неактивні записи

Google обґрунтовує це рішення, посилаючись на внутрішні дослідження, які свідчать, що старі акаунти більш схильні до використання ненадійних паролів, які також використовуються в інших профілях. Крім того, неактивні акаунти часто не активують додаткові заходи безпеки, такі як двофакторна автентифікація, що робить їх більш вразливими до несанкціонованого доступу.
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Ця остання ініціатива є логічним продовженням попередньої політики Google, запровадженої у 2020 році, яка була спрямована на видалення невикористовуваних акаунтів без їх фактичного видалення.

Що робити, щоб ваш акаунт не видалили

Достатньо ним просто користуватися. Однак, якщо у вас є старий запасний акаунт, який вивикористовуєте нечасто, щоб його зберегти, потрібно буде увійти або в сам обліковий запис, або в будь-які інші сервіси Google пов’язані з ним.
Компанія Google вже неодноразово вносила зміни до своєї політики щодо облікових записів. Кілька років тому з’явилися новини про те, що YouTube зможе видаляти неприбуткові акаунти.
За матеріалами:
Телеканал 24
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