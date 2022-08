Google почав злиття сервісів Duo та Meet в одну програму для голосових і відеодзвінків — Finance.ua

Google почав злиття сервісів Duo та Meet в одну програму для голосових і відеодзвінків Вчора 23:49 — Технології&Авто

У червні Google анонсувала чергову фазу упорядкування месенджерів та об’єднання відеочату Duo та відеоконференцій Meet в одну платформу для голосових і відеодзвінків, і ось вчора фактично почався процес перенесення функцій з Meet в Duo. На це серед перших звернуло увагу видання The Verge, яке своїм саркастичним заголовком (Google Meet meets Duo Meet, with Meet in Duo but Duo isn’t going into Meet) надзвичайно влучно описало заплутаний підхід Google.

Річ у тім, що технічно Google не позбавляється жодної програми — Duo просто змінить назву на Meet та об’єднає функції обох застосунків, а Meet залишиться як Meet. Наприкінці цього процесу залишиться «Meet Original» (класичний Meet, який зрештою перестане підтримуватися і піде в історію) та новий Meet, який поєднає в собі Meet і Duo. Цей новий Meet дозволить здійснювати як групові, так і приватні дзвінки, а також проводити відеоконференції.

Якщо на телефоні вже встановлено застосунок Duo, то в такому разі жодних додаткових не вимагається. Минулого місяця Google випустив оновлення Duo, яке додає функції Meet, а 3 серпня Google випустив апдейт для iOS і Android, який замінює лого Duo на іконку Meet. До вересня кожен, хто буде намагатися завантажити Google Meet з офіційного магазину, отримуватиме новий об’єднаний застосунок Meet/Duo. Також Google зазначає, що користувачів з сайту duo.google.com автоматично перенаправлятимуть на meet.google.com/calling протягом наступних кількох місяців.

Користувачам Meet, що залишилися, наразі також нічого робити не потрібно — застосунок продовжить працювати в тому ж вигляді (без додаткових переваг Duo). Проте варто пам’ятати, що історія класичного Meet добігає кінця, тож одного дня Google просто перестане підтримувати програму. Google не уточнює, коли саме це станеться, але обіцяє завчасно попередити наявних користувачів класичного Meet про доцільність переходу на новий Meet.

