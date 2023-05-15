Googlе почав відмовляти в ліцензіях російським виробникам смартфонів — Finance.ua

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Googlе почав відмовляти в ліцензіях російським виробникам смартфонів

Фондовий ринок
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Googlе почав відмовляти в ліцензіях російським виробникам смартфонів
Googlе почав відмовляти в ліцензіях російським виробникам смартфонів
російські виробники смартфонів та планшетів стали частіше стикатися з відмовою при отриманні ліцензії Google на встановлення сервісів корпорації на свої пристрої. Йдеться про Google Mobile Services (GMS), до яких входять YouTube, Google Play, карти та багато інших програм.
Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на джерела на ринку електроніки.
За їх словами, виробникам доводиться отримувати ліцензії Google за допомогою виробничих майданчиків у Китаї, які подають російські пристрої як міжнародні. Однак деякі китайські фабрики вже отримали сповіщення про деавторизацію у разі співпраці з російськими розробниками, зазначив один із співрозмовників.
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Також деякі російські виробники встановлюють MicroG — доповнення, яке дозволяє використовувати сервіси Google, у тому числі обліковий запис, пошту та підписки, без офіційної ліцензії. Проект працює на відкритому коді та служить заміною службам Google Play на Android.
У росії Google має близько 100 млн користувачів і компанія «не хоче розлучатися з цим активом», відзначило джерело серед виробників. Водночас, американська корпорація не завжди може відстежити кінцевих бенефіціарів ліцензій, які отримують китайські фабрики, вважає інший співрозмовник.
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Відстеження структури володіння іноземних контрагентів «загалом спричиняє труднощі», а інформація про власників компаній ніколи не була повністю публічною, кажуть експерти.
На платформі Android працюють такі російські марки електроніки, як BQ, F+, Dexp, Ayya T1 та Aquarius. Всі вони випускають свої смартфони та планшети у Китаї. При цьому попит на російські смартфони падає - з січня до березня цього року він знизився на 53%, до 46 900 штук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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