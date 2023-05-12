Які країни видали росіянам найбільше віз — Finance.ua

Які країни видали росіянам найбільше віз Сьогодні 03:45 — Світ

Які країни видали росіянам найбільше віз

Минулого року росіяни активно намагалися отримати візи до Європи — громадяни рф подали 687 тисяч заявок на поїздку до шенгенської зони. Відмову отримав кожен десятий заявник.

Деякі країни продовжили масово видавати дозволи на поїздки, повідомляє schengenvisainfo.com

Після початку повномасштабного вторгнення росії до України більшість країн ЄС запровадили обмеження на в'їзд для громадян рф. Деякі заборонили в'їзд — наприклад, Польща та країни Балтії.

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«Відтоді візи в основному видавали лише кілька країн для російських туристів, а решта Європи утримувалася від того, щоб навіть дозволяти подання документів туристам з цієї країни», — зазначив засновник SchengenVisaInfo Бесарт Байрамі.

Однак у 2022 році деякі європейські країни продовжували видавати десятки тисяч шенгенських віз громадянам рф. Згідно зі статистикою платформи, п’ять країн ЄС видали найбільшу кількість дозволів на в'їзд:

Іспанія — 154,4 тисячі віз;

Фінляндія — 105,3 тисяч віз;

Італія — 103 тисяч віз;

Греція — 61,8 тисячі віз;

Франція — 55 тисяч віз.

Найменше шенгенських віз росіянам видали Мальта (154), Ісландія (181), Словаччина (574), Чехія (623) та Люксембург (891).

Найчастіше росіянам відмовляли у дозволі на поїздку до Європи такі країни: Швеція, Австрія, Мальта, Чехія, Німеччина, Словенія, Данія, Норвегія. Частка відмов у цих країнах становила 20−30% від заявок.

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