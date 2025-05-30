Google Photos: що нового — Finance.ua

Google Photos: що нового Сьогодні 05:19 — Фондовий ринок

Новий редактор з AI-підказками допомагає швидко покращити фото, наприклад, освітлити обличчя або посилити контраст неба. Окремо можна редагувати окремі ділянки зображення, а персоналізований відеомонтаж збирається з улюблених знімків по заданій темі.

Альбомами тепер можна ділитися через QR-коди: їх достатньо показати або відправити, щоб людина отримала доступ до знімків. Можна увімкнути коментарі та дозволити додавати свої фото.

Ще оновлення

Також оновилися вкладки «Колекції» та «Оновлення» — у першій AI поєднує фото за темами, у другій пропонує нові спогади та добірки. Користувач може приховати конкретні дати, людей або навіть вихованців, щоб не бачити пов’язані з ними нагадування.

Терміни

Оновлення вже почало розповсюджуватись на Android і буде доступне всім у червні.

Власники iOS отримають його пізніше у 2025 році. Наразі сервісом користуються 1,5 мільярда людей, а загальна кількість завантажених фото та відео перевищила 9 трильйонів.

iLenta За матеріалами:

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