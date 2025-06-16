Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото — Finance.ua

Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото 16.06.2025, 01:34 — Технології&Авто

Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото

Після кількох років майже повної тиші Google випустив масштабне оновлення Snapseed, але зробив це… для iOS, а не Android. Версія 3.0 принесла повністю новий інтерфейс, перероблену навігацію, нові інструменти й фільтри. Розповідаємо, що нового в одному з найкращих додатків для редагування фотографій.

Google повернувся до активного розвитку Snapseed, випустивши оновлення 3.0 для пристроїв на iOS. Цей крок став неочікуваним, зважаючи на тривалу відсутність суттєвих змін: останнє помітне оновлення для iOS датувалося 2021 роком, а незначні технічні оновлення у 2023 та 2024 роках не привертали уваги, повідомляє 9to5google.

Свіжа версія Snapseed пропонує повністю оновлений інтерфейс для iPhone та iPad.

Всі відредаговані зображення тепер відображаються у вигляді сітки, а навігація реалізована у вигляді трьох вкладок: «Вигляд», «Вибране» (нова функція) та «Інструменти».

Розділ «Вибране» дозволяє зберігати найуживаніші інструменти для швидкого доступу.

Кнопка експорту фото перемістилася у правий верхній кут, а для початку редагування слід натиснути круглу плаваючу кнопку внизу екрана.

Користувачі можуть змінювати параметри редагування свайпами вліво та вправо, як і раніше, але тепер у багатьох інструментах з’явився новий дугоподібний контролер для точного налаштування.

Snapseed 3.0 зберіг усі старі функції та фільтри для редагування зображень, а також додав нові — наприклад, фільтри, стилізовані під плівку.

Серед доступних функцій — інструменти для корекції (кольори, баланс білого, тональність, криві), ретушування (вибіркове редагування, портрет, обрізка, перспектива), стилізації (HDR, ретролюкс, вінтаж, драма, чорно-білий тощо), а також творчі інструменти на кшталт подвійної експозиції, додавання тексту та рамок.

Разом з оновленням програма отримала і новий логотип із сучаснішим виглядом. Компанія дещо змінила кольори, а також прибрала сірий квадрат, який завжди ховався за листком.

Незмінним залишилося головне — Snapseed і надалі є повністю безкоштовним додатком без жодної реклами.

Наразі оновлення доступне лише для iOS-пристроїв. Чи з’явиться версія 3.0 для Android — поки що невідомо. В описі оновлення Google зазначив, що далі буде більше.

Телеканал 24 За матеріалами:

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