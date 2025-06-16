Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото — Finance.ua
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Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото

Технології&Авто
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Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото
Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото
Після кількох років майже повної тиші Google випустив масштабне оновлення Snapseed, але зробив це… для iOS, а не Android. Версія 3.0 принесла повністю новий інтерфейс, перероблену навігацію, нові інструменти й фільтри. Розповідаємо, що нового в одному з найкращих додатків для редагування фотографій.
Google повернувся до активного розвитку Snapseed, випустивши оновлення 3.0 для пристроїв на iOS. Цей крок став неочікуваним, зважаючи на тривалу відсутність суттєвих змін: останнє помітне оновлення для iOS датувалося 2021 роком, а незначні технічні оновлення у 2023 та 2024 роках не привертали уваги, повідомляє 9to5google.
Свіжа версія Snapseed пропонує повністю оновлений інтерфейс для iPhone та iPad.
Всі відредаговані зображення тепер відображаються у вигляді сітки, а навігація реалізована у вигляді трьох вкладок: «Вигляд», «Вибране» (нова функція) та «Інструменти».
Розділ «Вибране» дозволяє зберігати найуживаніші інструменти для швидкого доступу.
Google оновив Snapseed, один із найпопулярніших додатків для редагування фото
Кнопка експорту фото перемістилася у правий верхній кут, а для початку редагування слід натиснути круглу плаваючу кнопку внизу екрана.
Користувачі можуть змінювати параметри редагування свайпами вліво та вправо, як і раніше, але тепер у багатьох інструментах з’явився новий дугоподібний контролер для точного налаштування.
Snapseed 3.0 зберіг усі старі функції та фільтри для редагування зображень, а також додав нові — наприклад, фільтри, стилізовані під плівку.
Серед доступних функцій — інструменти для корекції (кольори, баланс білого, тональність, криві), ретушування (вибіркове редагування, портрет, обрізка, перспектива), стилізації (HDR, ретролюкс, вінтаж, драма, чорно-білий тощо), а також творчі інструменти на кшталт подвійної експозиції, додавання тексту та рамок.
Разом з оновленням програма отримала і новий логотип із сучаснішим виглядом. Компанія дещо змінила кольори, а також прибрала сірий квадрат, який завжди ховався за листком.
Незмінним залишилося головне — Snapseed і надалі є повністю безкоштовним додатком без жодної реклами.
Наразі оновлення доступне лише для iOS-пристроїв. Чи з’явиться версія 3.0 для Android — поки що невідомо. В описі оновлення Google зазначив, що далі буде більше.
За матеріалами:
Телеканал 24
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