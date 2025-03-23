Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться — Finance.ua

Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться 23.03.2025, 00:01 — Технології&Авто

Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться

Google оголосив про оновлення застосунку Find My Device, що додає обмін місцезнаходженням з контактами. Оновлення змінює інтерфейс програми, розділяючи екран на мапу та список пристроїв.

Про це пише 9to5Google.

У бета-версії застосунку з’явилася нова вкладка «Люди», де можна поділитися своїм місцерозташуванням та побачити, де перебувають друзі та родина.

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Користувачі можуть фільтрувати контакти, які поділилися з ними місцерозташуванням, та тих, з ким вони поділилися.

Для обміну місцерозташуванням потрібно натиснути на рухому кнопку дії, вибрати контакт та тривалість обміну (1 година, весь день, поки не вимкнете, або спеціальний час).

Що зміниться у Find My Device з оновленням

Користувачі зможуть:

бачити місцерозташування затверджених контактів у реальному часі;

переглядати адреси та відстані до контактів;

керувати налаштуваннями спільного доступу до місцерозташування;

перемикати облікові записи Google.

Оновлення доступне для користувачів Android.

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