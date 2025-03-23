Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться — Finance.ua
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Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться

Технології&Авто
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Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться
Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться
Google оголосив про оновлення застосунку Find My Device, що додає обмін місцезнаходженням з контактами. Оновлення змінює інтерфейс програми, розділяючи екран на мапу та список пристроїв.
Про це пише 9to5Google.
У бета-версії застосунку з’явилася нова вкладка «Люди», де можна поділитися своїм місцерозташуванням та побачити, де перебувають друзі та родина.
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Користувачі можуть фільтрувати контакти, які поділилися з ними місцерозташуванням, та тих, з ким вони поділилися.
Для обміну місцерозташуванням потрібно натиснути на рухому кнопку дії, вибрати контакт та тривалість обміну (1 година, весь день, поки не вимкнете, або спеціальний час).
Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться

Що зміниться у Find My Device з оновленням

Користувачі зможуть:
  • бачити місцерозташування затверджених контактів у реальному часі;
  • переглядати адреси та відстані до контактів;
  • керувати налаштуваннями спільного доступу до місцерозташування;
  • перемикати облікові записи Google.
Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться
Оновлення доступне для користувачів Android.
За матеріалами:
speka.media
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