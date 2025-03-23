Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться — Finance.ua

Google оновлює Find My Device: які функції зʼявляться
Google оголосив про оновлення застосунку Find My Device, що додає обмін місцезнаходженням з контактами. Оновлення змінює інтерфейс програми, розділяючи екран на мапу та список пристроїв.
Про це пише 9to5Google.
У бета-версії застосунку з’явилася нова вкладка «Люди», де можна поділитися своїм місцерозташуванням та побачити, де перебувають друзі та родина.
Користувачі можуть фільтрувати контакти, які поділилися з ними місцерозташуванням, та тих, з ким вони поділилися.
Для обміну місцерозташуванням потрібно натиснути на рухому кнопку дії, вибрати контакт та тривалість обміну (1 година, весь день, поки не вимкнете, або спеціальний час).
Що зміниться у Find My Device з оновленням
Користувачі зможуть:
- бачити місцерозташування затверджених контактів у реальному часі;
- переглядати адреси та відстані до контактів;
- керувати налаштуваннями спільного доступу до місцерозташування;
- перемикати облікові записи Google.
Оновлення доступне для користувачів Android.
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