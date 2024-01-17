Google на CES 2024 презентувала нові можливості в Android та Android Auto в електромобілях — Finance.ua

Google на CES 2024 презентувала нові можливості в Android та Android Auto в електромобілях Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Google на CES 2024 презентувала нові можливості в Android та Android Auto в електромобілях

На виставці CES 2024, Google анонсувала кілька нововведень для операційної системи Android:

Quick Share. Функцію Nearby Share перейменували на Quick Share. Ця функція дозволяє швидко обмінюватися файлами між пристроями Android та Chromebook. Quick Share також з’явиться на ноутбуках LG під управлінням Windows. Fast Pair. Це функція швидкого сполучення Bluetooth-аксесуарів з Android і Chromebook. Підтримка Fast Pair з’явиться на Chromecast з Google TV в наступному місяці, а потім на інших пристроях Google TV. Трансляція контенту з TikTok. Користувачі Android можуть транслювати контент із TikTok на вбудовані пристрої Chromecast. Оновлення Android Auto. Платформа Android Auto отримала оновлення, орієнтоване на електромобілі. Електричні автомобілі з підтримкою Android Auto зможуть ділитися інформацією про стан акумулятора з Google Maps у режимі реального часу. Google Maps для електромобілів. Google Maps для електромобілів отримає покращення, які включають інформацію про рівень заряду батареї та рекомендації щодо зупинок для зарядки.

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Ці оновлення розширюють можливості екосистеми Android та покращують взаємодію користувачів з їх пристроями.

Нагадаємо, в грудні минулого року компанія Google представила нову сторінку «Інформація про батарею» в «Налаштуваннях» смартфона. На цій сторінці відображається інформація про дату виготовлення батареї та кількість циклів заряджання акумуляторної батареї — ці дані операційна система Android 14 отримує від нових API.

Втім, система отримує доступ не тільки до цих даних — Android 14 отримує відомості про стан батареї, дату першого використання гаджета, статистику зарядки та стан здоров’я акумулятора.

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