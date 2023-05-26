Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму — Finance.ua

Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Згідно з останніми даними CoinJournal і Google Trends, пошукові запити в Google на тему «Bitcoin» впали до дворічного мінімуму.
Експерти зазначають: попри початковий ажіотаж довкола криптовалют у перші місяці 2023 року, зараз спостерігається різкий спад зацікавленості цифровими активами. Теза найбільше стосується флагманської криптовалюти BTC.
Навіть попри те, що протягом року курси криптовалют істотно зросли, значна частина інвесторів не поспішає повертатися у галузь. Як наслідок — обсяг глобальних торгів знижується. Невизначеність з регуляторною політикою щодо криптовалют та нещодавня банківська криза також внесли свої корективи.
У CoinJournal зазначають: хоча суспільний інтерес до криптоактивів наразі перебуває на низькому рівні, цілком можливо, що настрої знову зміняться, адже у криптопросторі все відбувається циклічно. Здатність галузі адаптуватися, впроваджувати інновації та розв’язувати проблеми потенційних інвесторів відіграватиме життєво важливу роль у формуванні курсу віртуальних валют у найближчі роки.
Зазначимо, що на момент написання новини Bitcoin коштує $26,374 при ринковій капіталізації $553,9 млрд. Учасники торгів оформили добові угоди на суму $15,5 млрд.
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Курс криптовалют до долара
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