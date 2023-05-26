Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму — Finance.ua

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Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму

Криптовалюта
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Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Google: інтерес користувачів до Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Згідно з останніми даними CoinJournal і Google Trends, пошукові запити в Google на тему «Bitcoin» впали до дворічного мінімуму.
Експерти зазначають: попри початковий ажіотаж довкола криптовалют у перші місяці 2023 року, зараз спостерігається різкий спад зацікавленості цифровими активами. Теза найбільше стосується флагманської криптовалюти BTC.
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Навіть попри те, що протягом року курси криптовалют істотно зросли, значна частина інвесторів не поспішає повертатися у галузь. Як наслідок — обсяг глобальних торгів знижується. Невизначеність з регуляторною політикою щодо криптовалют та нещодавня банківська криза також внесли свої корективи.
У CoinJournal зазначають: хоча суспільний інтерес до криптоактивів наразі перебуває на низькому рівні, цілком можливо, що настрої знову зміняться, адже у криптопросторі все відбувається циклічно. Здатність галузі адаптуватися, впроваджувати інновації та розв’язувати проблеми потенційних інвесторів відіграватиме життєво важливу роль у формуванні курсу віртуальних валют у найближчі роки.
Зазначимо, що на момент написання новини Bitcoin коштує $26,374 при ринковій капіталізації $553,9 млрд. Учасники торгів оформили добові угоди на суму $15,5 млрд.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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