Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet — Finance.ua
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Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet

Технології&Авто
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Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet
Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet
Компанія Google на конференції Cloud Next показала кілька нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ), які незабаром з’являться в програмі для відеодзвінків Meet.
Про це пише The Verge.
Google додасть помічника Duet AI у Gmail та офісні сервіси. Зокрема, Duet здатний робити резюме розмови в реальному часі, а після завершення відеодзвінка все збережеться в документах.
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Крім генерації текстів, зображень, таблиць та презентацій, користувачі зможуть «відправляти» ШІ на зустрічі до Meet замість себе.
ШІ автоматично згенерує текст про те, що може обговорюватися на зустрічі, а нотатки будуть доступні всім учасникам відеодзвінка.
Доступ до Duet AI першими отримають корпоративні клієнти Workspace. Вартість для них становитиме $30 на місяць.
За матеріалами:
Forbes.ua
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