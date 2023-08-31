Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet — Finance.ua

Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Google додав ШІ-помічника Duet до програми для відеодзвінків Meet

Компанія Google на конференції Cloud Next показала кілька нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ), які незабаром з’являться в програмі для відеодзвінків Meet.

Про це пише The Verge.

Google додасть помічника Duet AI у Gmail та офісні сервіси. Зокрема, Duet здатний робити резюме розмови в реальному часі, а після завершення відеодзвінка все збережеться в документах.

Крім генерації текстів, зображень, таблиць та презентацій, користувачі зможуть «відправляти» ШІ на зустрічі до Meet замість себе.

ШІ автоматично згенерує текст про те, що може обговорюватися на зустрічі, а нотатки будуть доступні всім учасникам відеодзвінка.

Доступ до Duet AI першими отримають корпоративні клієнти Workspace. Вартість для них становитиме $30 на місяць.

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