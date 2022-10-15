У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова — Finance.ua
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У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова

Технології&Авто
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У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
Google додає авторозшифрування бесід до свого сервісу відеоконференцій Meet — тепер ви точно нічого не пропустите на нараді або робочій онлайн-зустрічі.
Microsoft Teams почали пропонувати аналогічну функцію для нарад англійською більше року тому. Враховуючи досвід Google з іншими сервісами перетворення мови на текст, такими як Assistant або Android Recorder, трохи дивно, що знадобилося так багато часу, щоб додати це в Meet. Але краще пізно, ніж ніколи.
Загальна реалізація Google також ще трохи проста: функція скидає стенограму в Документи Google, і на даний момент це все. Google зазначив, однак, що наявність розшифрувань також дозволить пропонувати аналітику та інші функції на основі цих записів, але зараз компанія не запускає жодну з них.
Крім розшифрування стенограм Google також оголосила, що режим компаньйона Meet тепер працює на мобільних пристроях і що користувачі з камерами зі штучним інтелектом від Huddly і Logitech тепер можуть використовувати адаптивне кадрування, щоб спікер завжди розташовувався в кадрі.
Google Chat, конкурент Slack (корпоративний месенджер з простим інтерфейсом, заточений під робоче спілкування співробітників усередині команд з будь-якою кількістю), також отримує кілька нових функцій, у тому числі емодзі, що настроюються, простір для односторонньої передачі інформації всій команді або компанії, не турбуючись про недоречні коментарі та вбудовані ланцюжки розмов. По суті Google намагається наздогнати Slack і нагадати людям про існування чату.
За матеріалами:
BIN
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