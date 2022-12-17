Google Chrome споживатиме менше оперативної пам'яті та заряду акумулятора — Finance.ua

Google Chrome споживатиме менше оперативної пам'яті та заряду акумулятора 17.12.2022, 00:40 — Фондовий ринок

«Ненажерливість» гуглівського браузера Google незабаром зменшиться в рази за рахунок двох нових опцій. Вони забезпечать економію заряду акумулятора та підвищать плавність роботи в Мережі, заявили речники американського техногіганта.

Анонс про оптимізацію Chrome для економії системної пам’яті та заряду АКБ датований кінцем минулого робочого тижня. Користувачам обіцяно заощадити до 40% пам’яті браузера за рахунок впровадження нових налаштувань продуктивності під назвою Memory Saver та Energy Saver. Одночасно з цим буде підвищено стабільність відкритих вкладок. Нові режими будуть доступні для всіх версій браузера (десктопної, айфонної, для андроїд-пристроїв і т.д.)

Перший із названих режимів «заточений» на підтримку любителів відкривати безліч вкладок за раз за рахунок звільнення пам’яті від вкладок, що не використовуються (останні будуть оперативно перезавантажені при виникненні потреби).

Режим Energy Saver продовжить час автономної роботи. Його автоматична активація при падінні заряду акумулятора до 20%. Опція знижує споживання енергії за рахунок обмеження фонової активності та візуальних ефектів для порталів з анімацією та відео.

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