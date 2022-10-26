Google Chrome припиняє підтримку двох застарілих версій Windows — Finance.ua

Google Chrome припиняє підтримку двох застарілих версій Windows Вчора 05:54 — Технології&Авто

Google Chrome припиняє підтримку двох застарілих версій Windows

Google вже незабаром остаточно перестане оновлювати версію свого браузера Chrome на застарілих версіях Windows. Це стосується Windows 7 та Windows 8.1.

Про це стало відомо зі сторінки підтримки Google

Припинення підтримки з боку Google не означає, що рокова версія Chrome v110 і всі наступні не запускатимуться на пристроях з сьомою та восьмою версією Windows. Просто після цього оновлення на персональних комп’ютерах із застарілим «віндоусом» не пропонуватиметься нова версія браузера.

Рекомендовані вимоги

Для максимально оптимальної роботи Google просить користувачів перейти на версію Windows 10 або вище.

Цікаво, що по всьому світу налічується понад 100 мільйонів користувачів, які досі використовують Windows 7. Цілком можливо, що до припинення підтримки системи в лютому 2023 року ця цифра зміниться.

Навіть сама компанія Microsoft офіційно повідомила про припинення підтримки Windows 7 ще у січні 2020 року.

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