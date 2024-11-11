Google Chrome отримає кнопку для швидкого видалення всіх особистих даних — Finance.ua

Google Chrome отримає кнопку для швидкого видалення всіх особистих даних
У тестовій версії мобільного браузера Google Chrome помічено нову вкладку Activity. Вона розташована на нижній частині панелі та відкриває швидкий доступ до історії пошуку, відвідування сайтів, а також збережених файлів.
Що ще відомо
У майбутньому якщо користувачеві потрібно підчистити сліди свого перебування в мережі, достатньо натиснути на неї, а не перемикатися на меню налаштувань. Крім того, функція дозволяє запустити спільний доступ до певних файлів.
Як повідомляє джерело, функція розробляється вже кілька місяців і може з’явитися в Google Chrome вже найближчими тижнями.
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