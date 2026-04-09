0 800 307 555
Google Chrome отримав вертикальні вкладки та оновлений режим читання

Вертикальні вкладки дозволяють перемістити список відкритих сторінок у бокову панель
Вертикальні вкладки дозволяють перемістити список відкритих сторінок у бокову панель
Google почала розгортати оновлення для Chrome з підтримкою вертикальних вкладок і покращеним режимом читання.
Вертикальні вкладки дозволяють перемістити список відкритих сторінок у бокову панель. Функцію можна увімкнути через контекстне меню браузера. У такому режимі відображаються повні назви вкладок, що спрощує навігацію при великій кількості відкритих сторінок.
Інтерфейс також адаптується під новий формат — адресний рядок переноситься у верхню частину, а вкладки відображаються списком. Бокову панель можна звузити до іконок сайтів. Такий формат дозволяє одночасно бачити більше вкладок і краще орієнтуватися між ними, особливо при роботі з великою кількістю сторінок.
Бокову панель можна звузити до іконок сайтів
Бокову панель можна звузити до іконок сайтів

Подібний підхід уже використовується в інших браузерах

Зокрема, Arc побудований навколо бокової панелі з вкладками як основного елемента інтерфейсу. Вертикальні вкладки також доступні в Edge, Vivaldi, Brave і Firefox (через розширення).
Разом із цим компанія оновила режим читання. Він отримав повноекранний інтерфейс і прибирає зайві елементи сторінки, залишаючи текстовий контент. Функцію можна увімкнути через меню сторінки.
Обидві функції розгортаються поступово у Chrome.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleGoogle Chrome
