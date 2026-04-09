Google Chrome отримав вертикальні вкладки та оновлений режим читання
Google почала розгортати оновлення для Chrome з підтримкою вертикальних вкладок і покращеним режимом читання.
Introducing a top-to-bottom update for your tabs…literally. Vertical tabs are coming to Chrome! 🚦— Chrome (@googlechrome) April 7, 2026
And there is more: A full-page view free from distraction with a new immersive reading mode. pic.twitter.com/axBqBNlnbW
Вертикальні вкладки дозволяють перемістити список відкритих сторінок у бокову панель. Функцію можна увімкнути через контекстне меню браузера. У такому режимі відображаються повні назви вкладок, що спрощує навігацію при великій кількості відкритих сторінок.
Інтерфейс також адаптується під новий формат — адресний рядок переноситься у верхню частину, а вкладки відображаються списком. Бокову панель можна звузити до іконок сайтів. Такий формат дозволяє одночасно бачити більше вкладок і краще орієнтуватися між ними, особливо при роботі з великою кількістю сторінок.
Подібний підхід уже використовується в інших браузерах
Зокрема, Arc побудований навколо бокової панелі з вкладками як основного елемента інтерфейсу. Вертикальні вкладки також доступні в Edge, Vivaldi, Brave і Firefox (через розширення).
Разом із цим компанія оновила режим читання. Він отримав повноекранний інтерфейс і прибирає зайві елементи сторінки, залишаючи текстовий контент. Функцію можна увімкнути через меню сторінки.
Обидві функції розгортаються поступово у Chrome.
Також за темою
Кожна десята відповідь ШІ-оглядів Google є помилковою — дослідження
«Волга» по-китайськи: росіяни презентували клони моделей Geely
В Україні протестують пілот з переробки будівельного сміття для доріг — деталі
Молоді засновники ШІ-стартапів кидають навчання і живуть за рахунок інвесторів — WSJ
Xiaomi переманює кадри з Tesla — китайська компанія готується вийти на європейський ринок у 2027 році