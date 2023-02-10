Google Chrome більше не підтримує старі версії Windows — Finance.ua

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Google Chrome більше не підтримує старі версії Windows

Технології&Авто
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Google Chrome більше не підтримує старі версії Windows
Google Chrome більше не підтримує старі версії Windows
Google, як і попереджала, припинила сумісність свого фірмового браузера з застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1 з релізом оновленої версії Chrome v110.
Це перша версія гугл-браузера, для запуску якої обов’язково потрібно Windows 10 або більш свіжа версія системи, повідомляє портал The Verge.
До слова, старі версії Chrome продовжать роботу на 7 і 8.1, але для користувачів цих операційних систем більше не буде випускатися оновлення браузера, в тому числі пов’язані з безпекою, що може поставити під загрозу безпеку комп’ютера.
Відомо, що нова версія Chrome 110 виправляє популярні проблеми в безпеці та включає ряд нових функцій, серед яких можливість використовувати біометричну аутентифікацію для автозаповнення паролів.
Хоча з релізу Windows 10 пройшло вже 8 років, старі версії все ще користуються популярністю: станом на початок 2023 року «сімка» встановлена на майже 10% комп’ютерах. У той час як частка Windows 8.1 складає 2,28%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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