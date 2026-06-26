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Google анонсував виділення гранту на $5 млн для підтримки системи Обрій

Казна та Політика
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Google анонсував виділення гранту на $5 млн для підтримки системи Обрій
Google анонсував виділення гранту на $5 млн для підтримки системи Обрій
Компанія Google оголосила про виділення гранту в розмірі $5 млн на розвиток цифрової екосистеми ринку праці Обрій.
Систему Обрій розробляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України.
Імплементатор — BRDO (Best Regulation Delivery Office, Офіс ефективного регулювання). Фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави.
Про партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську.
«Для нас це не просто інвестиція в технології. Це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними йому та доступними фахівцями», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
«Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШІ можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант — не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня. Ми пишаємось можливістю підтримати наших партнерів в українському уряді, які вже сьогодні створюють модель майбутнього», — наголосила віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль.

Куди підуть гроші

Фінансування буде спрямоване на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар’єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
За матеріалами:
Finance.ua
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