Google анонсував ряд оновлень для Android — Finance.ua

Google анонсував ряд оновлень для Android Сьогодні 02:27 — Технології&Авто

Google анонсував випуск нових оновлень та функцій для Android, одним з найбільш помітних оновлень є можливість редагування повідомлень у Google Messages до 15 хвилин після їх надсилання.

Про це повідомляє The Verge.

Ця очікувана функція стала доступною для всіх пристроїв під управлінням Android 8 або новішої версії.

Крім цього, оновлення також включає полегшення у використанні миттєвої точки доступу, яка дозволяє підключати пристрої одним дотиком без введення паролю, а також перемикатися між пристроями під час дзвінків Google Meet.

Нові функції також дозволяють користувачам швидко переглядати та керувати пристроями за допомогою віджета Google Home Favorites на головному екрані свого телефону або годинника на базі Wear OS 3.

Крім того, Emoji Kitchen отримує нові комбінації наклейок для поділу через Gboard, а підтримка цифрових ключів автомобіля розширюється на додаткові транспортні засоби, включаючи вибрані моделі Mini, Mercedes-Benz та Polestar.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.