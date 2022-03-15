Goldman Sachs знизив прогноз для індексу S&P 500 через війну в Україні — Finance.ua

Goldman Sachs знизив прогноз для індексу S&P 500 через війну в Україні

Вчора 09:43

Фондовий індекс S&P 500 закінчить 2022 рік приблизно на 1% нижче за поточні рівні, оскільки ціни на сировину зростають, а перспективи глобального економічного зростання слабшають на тлі вторнення РФ в Україну.

Про це йдеться у прогнозі економістів Goldman Sachs.

«У п’ятницю економісти Goldman зменшили цільовий показник на кінець року для індексу до 4700 з 4900, що означало б зростання майже на 3% у 2022 році. Прогноз Goldman все ще передбачає стрибок S&P майже на 12% від поточних рівнів», — йдеться у повідомленні.

S&P 500 зріс на 27% минулого року і 16,3% у 2020 році.

Агентство нагадує, що ціни на сировинні товари та енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну, що посилило інфляційний тиск на бізнес у всьому світі.

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor’s і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року.

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