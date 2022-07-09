Goldman Sachs прогнозує ціну на нафту у $140 за барель цього літа — Finance.ua
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Goldman Sachs прогнозує ціну на нафту у $140 за барель цього літа

Енергетика
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Goldman Sachs прогнозує ціну на нафту у $140 за барель цього літа
Goldman Sachs прогнозує ціну на нафту у $140 за барель цього літа
Інвестиційна компанія робить прогноз зростання ціни на нафту попри нещодавнє падіння.

Що відбувається з цінами на нафту

Після початку повномасштабної війни росії проти України ціни на нафту різко зросли — до понад $125 за барель у березні. Ще місяць тому барель нафти коштував $120, однак нещодавно паливо почало різко дешевшати. 6 липня ціни на нафту вперше з кінця квітня опустились нижче 100 доларів за барель. Експерти пояснюють це падінням попиту, а також ймовірною рецесією в економіці, яку зокрема МВФ вважає ймовірною у 2023 році.
Станом на ранок 9 липня ціна нафти дещо зросла. Барель марки Brent коштує $107, а WTI — $104,8.

Чому Goldman Sachs прогнозує зростання ціни

У своїй аналітичній записці компанія стверджує, що ще до кінця літа ціна бареля марки Brent становитиме $140, а WTI $137. Це буде найвища ціна в історії.
Goldman Sachs заявив, що обвал попиту на нафту малоймовірний, навіть на фоні ймовірної рецесії, оскільки рецесія нібито не є ризиком для сировинних товарів.
Також інвестори передбачають, що попит на сиру нафту залишатиметься високим, якщо Китай пом’якшить обмеження щодо COVID-19 і наростить виробництво та економічну активність.
«На жаль, коли Китай почне знову відкриватися, ми побачимо підвищення цін на енергоносії», — коментувала для CNBC Ненсі Тенглер, виконавчий директор інвестиційної компанії Laffer Tengler.

Чи є альтернативні погляди

Видання New York Times більш обережне у прогнозах. Вони цитують аналітиків, які передбачають здешевлення нафти, якщо економічний спад в США продовжиться. Але усі погоджуються, що два основних чинники, які впливатимуть на подальшу ціну: серйозність рецесії та попит на нафту в Китаї.
Також за даними Bloomberg, США продовжують обговорювати з союзниками ідею запровадження обмежень ціни на російську нафту, — від 40 до 60 доларів за барель. Мета — різко обмежити експортні доходи Росії, одночасно зберігаючи доступ до російської нафти.
За матеріалами:
speka.media
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