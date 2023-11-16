Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік — Finance.ua

Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік Сьогодні 09:11 — Світ

Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік

Goldman Sachs дав позитивний прогноз для європейської економіки на наступний рік.

За оцінками одного з найбільших інвестиційних банків світу, ВВП єврозони збільшиться у 2024 році на 0,9%, після цьогорічного очікуваного зростання на 0,5%.

Рецесія в регіоні не очікується — Goldman Sachs вважає, що Європейський центральний банк знижуватиме процентні ставки в умовах дезінфляції.

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Goldman Sachs також прогнозує, що європейський індекс STOXX 600 завершать 2024 рік на позначці 480 пунктів — на 7,5% вище за поточне значення — за рахунок поліпшення економічного фону, помірних котирувань і прогнозу, що не передбачає сильних змін дохідності довгострокових облігацій.

З початку 2023 року STOXX 600, у якому велику вагу мають виробники сировинних товарів та предметів розкоші, зріс на 5% до позначки 446,62 пункти у понеділок.

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За прогнозом Goldman Sachs, прибуток компаній, що входять до STOXX 600, у 2024 році зросте на 7% завдяки очікуваному економічному зростанню.

Інвестиційний банк також підвищив рекомендацію для секторів споживчих товарів та послуг з класу «нижче за ринок» до «нейтрального», та додатково зазначив, що торгівельна галузь та технологічний сектор виграють від очікуваного зниження інфляції та зростання зарплат.

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