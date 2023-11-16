Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік — Finance.ua

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Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік

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Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік
Goldman Sachs дав прогноз для європейської економіки на 2024 рік
Goldman Sachs дав позитивний прогноз для європейської економіки на наступний рік.
За оцінками одного з найбільших інвестиційних банків світу, ВВП єврозони збільшиться у 2024 році на 0,9%, після цьогорічного очікуваного зростання на 0,5%.
Рецесія в регіоні не очікується — Goldman Sachs вважає, що Європейський центральний банк знижуватиме процентні ставки в умовах дезінфляції.
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Goldman Sachs також прогнозує, що європейський індекс STOXX 600 завершать 2024 рік на позначці 480 пунктів — на 7,5% вище за поточне значення — за рахунок поліпшення економічного фону, помірних котирувань і прогнозу, що не передбачає сильних змін дохідності довгострокових облігацій.
З початку 2023 року STOXX 600, у якому велику вагу мають виробники сировинних товарів та предметів розкоші, зріс на 5% до позначки 446,62 пункти у понеділок.
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За прогнозом Goldman Sachs, прибуток компаній, що входять до STOXX 600, у 2024 році зросте на 7% завдяки очікуваному економічному зростанню.
Інвестиційний банк також підвищив рекомендацію для секторів споживчих товарів та послуг з класу «нижче за ринок» до «нейтрального», та додатково зазначив, що торгівельна галузь та технологічний сектор виграють від очікуваного зниження інфляції та зростання зарплат.
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