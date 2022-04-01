Glovo запускає безкоштовну доставку у трьох містах — Finance.ua

Glovo запускає безкоштовну доставку у трьох містах

Вчора 10:35 — Фондовий ринок

Упродовж квітня у Glovo буде безкоштовна доставка замовлень у Києві, Дніпрі та Одесі.

Про це повідомили в компанії.

Вартість доставки для користувачів додатку покриває @mastercardukraine.

Нагадуємо графік роботи Glovo:

• у Києві та Дніпрі з 10:00 до 18:00

• в Одесі з 10:00 до 17:00

У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу й автоматично відновлює її, коли небезпека минула.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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