Getmancar запустився у Львові: в яких областях діятиме — Finance.ua

Getmancar запустився у Львові: в яких областях діятиме Вчора 11:44 — Фондовий ринок

Getmancar запустився у Львові. Тепер українці можуть за допомогою мобільного додатку орендувати авто та подорожувати західними областями України. Про це компанія повідомила Finance.ua.

Getmancar, який наразі працює в Києві та Дніпрі, виступив провайдером електронних послуг для своїх партнерів, які надають машини впрокат.

Де працює

Тепер клієнти можуть орендувати через застосунок машину в Львові та пересуватися нею Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською, Закарпатською та Волинською областями.

Формат станційного каршерінгу передбачає, що повернути авто необхідно буде в визначених зонах саме в Львові.

Тарифи

Спеціальний тариф для подорожей включає в себе тільки добову оренду та оплату за кілометраж (4 грн/км), при цьому паливо за рахунок компанії.

За словами СЕО Getmancar Тараса Гетманського, в разі, якщо попит на авто буде збільшуватися, їх кількість зростатиме, адже автопарк Getmancar налічує близько 600 машин.

Плани. Сервіс готується до запуску низки нових напрямків як в Україні, так і за кордоном. А автопарки в різних містах можуть підключати для оренди своїх машин мобільний застосунок Getmancar.

— Найближчим часом розпочинаємо роботу в Грузії, зокрема в Батумі та Тбілісі, у подальших планах — країни Європи. Загалом у нас є заявки з-за кордону та різних міст України, навіть із Запоріжжя та Кривого Рогу, проте ми оцінюємо ризики, адже ці міста піддаються постійним обстрілам. Але, певно, такі реалії запуску бізнесу під час війни. Тож цього року плануємо запустити роботу сервісу ще в низці міст і таким чином не тільки забезпечувати наших клієнтів машинами, а й підтримувати економіку України, зазначає СЕО Getmancar Тарас Гетманський.

Довідка Finance.ua:

Getmancar — перший в Україні сервіс каршерінгу, який працює з 2017 року та пропонує оренду авто різного класу похвилинно, погодинно та подобово. Наразі кількість користувачів сервісу складає понад 180 тисяч.

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