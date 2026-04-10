General Motors відродить Chevrolet Camaro у 2028 році 10.04.2026, 00:22 — Технології&Авто

Виробництво стартує наприкінці 2027 року

Компанія General Motors готує повернення культового Chevrolet Camaro, який може знову з’явитися на ринку вже у 2028 році. Втім, нове покоління моделі обіцяє суттєві зміни — зокрема, можливу появу чотиридверної версії.

Про це повідомляє Automotive News.

Коли почнеться виробництво

За інформацією інсайдерів, виробництво стартує наприкінці 2027 року на заводі в Лансінгу, де випускали попереднє покоління.

Новинка розділить платформу з майбутнім седаном Buick, який стане першою новою моделлю марки у США після зняття з виробництва Regal у 2020 році.

Технічні особливості

Очікується, що Camaro збереже задній привід і базуватиметься на платформі Alpha, знайомій за попереднім поколінням, а також моделями Cadillac CT4 і Cadillac CT5. Це означає, що автомобіль не перетвориться на кросовер чи повністю електричну модель, як побоювалися деякі фанати.

Минулого року GM також показала скетч можливого майбутнього авто і деякі користувачі вважають, що це міг бути концепт майбутнього Camaro.

Щодо двигунів, офіційної інформації поки немає, але платформа дозволяє використовувати широкий спектр силових установок — від турбованих чотирициліндрових до потужних V8. Зокрема, розглядається варіант із 6,7-літровим мотором, подібним до того, що встановлюється на Chevrolet Corvette Grand Sport.

Найбільш дискусійною зміною може стати саме формат кузова. За попередніми даними, новий Camaro може отримати кузов седану з чотирма дверима, що зробить його практичнішим і розширить аудиторію, але це рішення може не сподобатися прихильникам класичних дводверних купе.

