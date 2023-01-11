General Motors та MG спільно створили великий сімейний кросовер за $17 000 (фото) — Finance.ua

General Motors та MG спільно створили великий сімейний кросовер за $17 000 (фото) Сьогодні 02:39 — Технології&Авто

General Motors та MG спільно створили великий сімейний кросовер за $17 000 (фото), Фото: MG

Опубліковано перші фото нового MG Hector. Кросовер презентують на автошоу у Делі, а незабаром після цього він надійде у продаж за ціною від 17 000 доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

Кросовер MG Hector відомий із 2019 року. Це спільна розробка концернів SAIC та General Motors, а його близькими родичами є новий Chevrolet Captiva другого покоління та Baojun 530.

Наразі модель пройшла модернізацію. Новий MG Hector Plus впізнається за величезними решітками радіатора та «двоповерховими» фарами. Також замінено бампери та ліхтарі і запропоновано нові колісні диски діаметром 17 та 18 дюймів.

Фото: MG

У салоні MG Hector 2023 встановлена нова центральна консоль із зміненим важелем КПП. Віртуальна панель приладів стала стандартною, а сенсорний екран мультимедіа збільшений до 14 дюймів у діагоналі. Як і раніше, запропоновано версії на 5, 6 та 7 місць.

Всі MG Hector 2023 тепер оснащені адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху. Топова версія отримала шкіряний салон, безключовий доступ, клімат-контроль, панорамний дах, навігацію та камеру заднього виду.

Фото: MG

Кросовер MG доступний з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 147 к. с. виробництва General Motors та 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем Fiat. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП чи варіатор.

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