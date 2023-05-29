General Motors показали незвичайного електричного конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото) — Finance.ua

General Motors показали незвичайного електричного конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото) 29.05.2023, 01:25 — Технології&Авто

General Motors показали незвичайного електричного конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото)

У Китаї офіційно презентували новий Baojun Yep. Компактний електричний позашляховик надходить у продаж за ціною від 79 800 юанів ($11 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Baojun Yep створений фахівцями General Motors, адже саме цей концерн має китайську марку. Деякі її моделі вже продаються за межами Китаю, тому позашляховик має шанс з’явитися і в інших країнах.

Новий Baojun Yep — мініатюрний позашляховик із класичним двооб'ємним дизайном. У нього вертикальні стійки даху та короткі звиси кузова. Поряд зі стандартною версією запропонований ретро-варіант з великою кількістю хрому в обробці. Ще однією «фішкою» моделі є опційний дисплей на дверях багажника — за допомогою екрана можна передавати повідомлення водіям інших авто.

За габаритами чотиримісний позашляховик можна порівняти з Suzuki Jimny. Об'єм багажника із складеними задніми сидіннями становить 715 л, також є 35-літровий передній відсік.

Розміри Baojun Yep 2023:

довжина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

висота — 1721 мм;

колісна база — 2110 мм.

Хоча модель бюджетна, в салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї, а базова комплектація включає підігрів сидінь і камеру заднього виду. У топовій версії за $12 700 є камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю «сліпих» зон.

Новий Baojun Yep дебютував у 68-сильній задньопривідній версії, але пізніше з’явиться і потужніший варіант з повним приводом. Позашляховик вагою 1006 кг може розвинути 100 км/год.

Електромобіль Baojun Yep оснащений батареєю на 28,1 кВт∙год, а його запас ходу становить 303 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 35 хвилин.

До речі, щоб водіям вкотре не витрачати гроші та нерви, можна оформити картку технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance у дорозі.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.