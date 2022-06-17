General Motors показали недорогий електрокар з автопілотом — Finance.ua

General Motors показали недорогий електрокар з автопілотом

У Китаї презентували оновлений Baojun Kiwi.Компактний міський електрокар є розробкою американського концерну General Motors (саме йому належить бренд Baojun) за участю китайського SAIC.Про це пише сайт CarNewsChina.

Baojun Kiwi 2022:

Новий Baojun Kiwi — компактний міський електромобіль із дуже оригінальним однооб’ємним дизайном. Він є аналогом Smart, хоча його зовнішній вигляд більш футуристичний.

Розміри Baojun Kiwi 2022:

Довжина — 2625 мм

Ширина — 1647 мм

Висота — 1588 мм

Колісна база — 1750 мм

Оздоблення салону електрокара розбавляють золотисті вставки, а в дорожчих версіях є і шкіра. В усіх Baojun Kiwi встановлена віртуальна панель приладів з мультимедійною системою від Xiaomi.

Серед доступних опцій для електромобіля є автопілот — його розробила компанія DJI, що спеціалізується на випуску дронів. Він має другий рівень автономності, як і у Tesla.

Baojun Kiwi здатний сам об’їжджати перешкоди, гальмувати, змінювати смугу руху та автоматично паркуватися.

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