General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів — Finance.ua

General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів

Вчора 13:35 — Казна та Політика

General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів

Американський концерн General Motors передав 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe для надання гуманітарної допомоги в Україні. Судноплавна компанія Maersk погодилася безоплатно доставити машини з США в Польщу. Транспортні засоби прибули в Україну через Польський логістичний вузол у Жешуві.

Про це повідомляє Detroit News

З логістичного вузла польська влада координувала перевезення автомобілів через кордон Уряду України. Великі позашляховики допомагатимуть розвозити гуманітарну допомогу по Україні.

Крім транспортних засобів, GM пожертвувала 250 тисяч доларів на закупівлю гуманітарної допомоги, до яких додалися ще 50 тисяч доларів, зібрані співробітниками компанії. GM Canada також передала 20 тисяч доларів низці некомерційних організацій, які закуповують товари першої необхідності для тимчасових переселенців в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.