General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів

Вчора 13:35Казна та Політика
459
General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларівGeneral Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів
Американський концерн General Motors передав 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe для надання гуманітарної допомоги в Україні. Судноплавна компанія Maersk погодилася безоплатно доставити машини з США в Польщу. Транспортні засоби прибули в Україну через Польський логістичний вузол у Жешуві.
Про це повідомляє Detroit News.
З логістичного вузла польська влада координувала перевезення автомобілів через кордон Уряду України. Великі позашляховики допомагатимуть розвозити гуманітарну допомогу по Україні.
Крім транспортних засобів, GM пожертвувала 250 тисяч доларів на закупівлю гуманітарної допомоги, до яких додалися ще 50 тисяч доларів, зібрані співробітниками компанії. GM Canada також передала 20 тисяч доларів низці некомерційних організацій, які закуповують товари першої необхідності для тимчасових переселенців в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.