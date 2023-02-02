General Motors оцінив збитки від виходу з росії — Finance.ua
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General Motors оцінив збитки від виходу з росії

Фондовий ринок
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General Motors оцінив збитки від виходу з росії
General Motors оцінив збитки від виходу з росії
Американський автомобільний концерн General Motors оцінив витрати у зв’язку з припиненням бізнесу в росії у 2022 році у $657 млн. Сума включає списання чистих інвестицій та перенесення накопичених збитків від переведення в прибуток.
Концерн зазначає, що з березня 2022 року у відповідь на розв’язану росією повномасштабну війну проти України припинив постачання автомобілів та компонентів до росії та білорусі.
До березня 2022 року GM постачав до рф із США преміум-моделі Chevrolet та Cadillac. Їхні сукупні продажі, за даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), у 2021 році склали 3,42 тис. штук.
За кілька років до цього, після незаконної окупації росією Криму, GM вже суттєво скоротив присутність у рф, припинивши у 2015 році виробництво автомобілів на своєму заводі у Санкт-Петербурзі.
Наприкінці 2020 року виробничий майданчик був проданий південнокорейській Hyundai, яка також припинила виробництво автомобілів в рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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