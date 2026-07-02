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Gemini Spark вийшов на macOS, підключив Canva, Dropbox і Zillow

Технології&Авто
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Google оголосила про пакет оновлень для Gemini Spark
Google оголосила про пакет оновлень для Gemini Spark
Google оновила свого AI-агента: десктопний застосунок для Mac, нові інтеграції з популярними сервісами, підтримка MCP та моніторинг тем у реальному часі.
Google оголосила про пакет оновлень для Gemini Spark — AI-агента, який виконує завдання замість користувача. Три основні напрямки: macOS-застосунок, нові підключені сервіси та відстеження подій у реальному часі.

macOS-застосунок

Gemini Spark виходить за межі браузерного чату — тепер він може працювати безпосередньо з файлами та застосунками на Mac. Наприклад, можна попросити його розсортувати PDF-файли з папки Downloads у конкретні теки або створити бюджетну таблицю в Google Sheets на основі інвойсів з комп’ютера.
Незабаром з’явиться можливість запускати задачі дистанційно: наприклад, з телефону попросити Spark знайти потрібний файл на Mac, витягнути з нього цифру і надіслати на пошту — поки ви не біля комп’ютера.
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Доступно в бета-версії для підписників Google AI Ultra (від 18 років, поки лише США). Завантажити можна на gemini.google/mac.

Нові інтеграції

До списку підключених сервісів додались Google Tasks, Google Keep, Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable і Zillow Rentals. Тепер можна, наприклад, попросити Spark зібрати нотатки з Keep і перетворити їх на задачі в Tasks, спроєктувати флаєр у Canva або замовити продукти на тиждень через Instacart — все з одного інтерфейсу.
Окремо — підтримка кастомного MCP (Model Context Protocol): тепер можна підключити до Spark будь-який сервіс, який підтримує протокол, і зібрати власного персоналізованого асистента. Інтеграції розгортаються на вебі і мобільному протягом тижня, на macOS — пізніше.

Моніторинг у реальному часі

Spark тепер вміє стежити за темами і реагувати на події без участі користувача. Можна попросити його надсилати підсумок після матчу улюбленої футбольної команди, або сповіщати, коли акція досягне певної ціни. Список джерел для моніторингу: блоги, новинні сайти, соцмережі, фінанси, шопінг, погода, спорт і пошта.
За матеріалами:
dev.ua
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