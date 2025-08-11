Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé за $50 млн — Finance.ua
Фондовий ринок
24
Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé Ltd — виробника відомих ювелірних яєць Fabergé - американській інвестиційній компанії SMG Capital за $50 млн.
Про це група повідомила у пресрелізі 11 серпня.
Кошти, виручені за Fabergé, Gemfields планує спрямувати на розвиток гірничодобувних операцій компанії у Мозамбіку та Замбії. Продаж Fabergé - частина стратегії з оптимізації бізнесу. Компанія прагне зосередитися на гірничодобувному секторі, де бачить найбільший потенціал для зростання і прибутковості.
Gemfields придбала Fabergé у 2012 році, прагнучи посилити позиції в сегменті дорогоцінних каменів та використовувати впізнаване ім’я для просування ювелірної продукції. Бренд вже кілька років перебував поза фокусом основної діяльності Gemfields.
Fabergé, заснований у 1842 році Густавом Фаберже, відомий передусім легендарними ювелірними яйцями, створеними для імператорської родини Росії між 1885 і 1916 роками. Після Російської революції виробництво зупинили, а сім’я Фаберже емігрувала. Бренд відродили у 2009 році з новою колекцією виробів.
Gemfields Group Limited — це міжнародна компанія, що спеціалізується на видобутку, обробці та продажу кольорових дорогоцінних каменів, зокрема смарагдів і рубінів. Компанія зареєстрована на острові Гернсі (Велика Британія).
Gemfields володіє контрольними пакетами акцій у різних компаніях, які мають ліцензії на видобуток і розвідку дорогоцінних каменів у Замбії, Мозамбіку, Ефіопії та на Мадагаскарі.
У 2024 році компанія зазнала значних збитків: операційний збиток склав $97,9 млн порівняно з прибутком $17,4 млн у 2023-му, а чистий збиток досяг $100,8 млн ($2,8 млн у 2023 році).
У першій половині 2025 року загальний дохід від аукціонів Gemfields становив $60 млн, що на 50% нижче порівняно зі $121 млн за аналогічний період попереднього року. Це пов’язано зі слабкими ринковими умовами та операційними труднощами.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
