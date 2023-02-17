Geely запускає новий автомобільний бренд — Finance.ua

Geely запускає новий автомобільний бренд Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Китайський автомобільний гігант Geely готує до запуску новий суббренд, під яким випускатимуть автівки середнього та високого класу на «нових джерелах енергії».

Як стало відомо MMR , презентація нового суббренду Geely відбудеться 23 лютого на головному майданчику Азіатських ігор у Ханчжоу (провінція Чжецзян, Китай).

Напередодні прем’єра Geely поділилася тизерними зображеннями першої моделі свого нового суббренду. Судячи з знімків, нею стане седан, але його назва та характеристики поки що засекречені.

Нагадаємо, на початку лютого генеральний директор Geely Ган Цзяюе заявив, що компанія планує запустити нову лінійку автомобілів на «нових джерелах енергії» середнього та високого класу. До неї увійдуть гібридні та повністю електричні моделі, які мають вийти на ринок протягом найближчих трьох років.

Раніше стало відомо, що Geely відкриває нову мережу дилерів в Україні.

Нагадаємо, що на першому етапі після повернення бренд Geely в Україні буде представлений кросовером Atlas Pro.

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