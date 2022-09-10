Geely вивела на ринок новий бюджетний мінівен (фото) — Finance.ua

Geely вивела на ринок новий бюджетний мінівен (фото) Вчора 01:12 — Технології&Авто

Китайська компанія Geely розпочала продажі на місцевому ринку нового мінівена під назвою Jiaji L.

Довжина новинки складає 4826 мм, ширина — 1909, а висота — 1695 мм. Розмір колісної бази сягає 2805 мм. Об’єм багажного відділення складає 513 літрів. Мінівен отримав велику решітку радіатора чорного кольору, світлодіодні фари, об’єднані хромованою смужкою та рельєфним капотом.

Рушійною силою Jiaji L є 1,5-літровий турбодвигун із чотирма циліндрами. Потужність силового агрегату становить 181 кінську силу. Двигун працює спільно з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Середня витрата пального становить 6,9 л на 100 км шляху.

Ціни на семимісний автомобіль стартують від 119 800 юанів, це приблизно 17 тисяч доларів США за актуальним курсом.

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