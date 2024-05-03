В Китаї презентували бюджетний електромобіль за ціною вживаного «Ланоса» (фото) — Finance.ua

В Китаї презентували бюджетний електромобіль за ціною вживаного «Ланоса» (фото) Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

В Китаї презентували бюджетний електромобіль за ціною вживаного «Ланоса» (фото)

У Китаї дебютував новий FAW Bestune Pony. Компактний міський електромобіль надходить у продаж за ціною від 29 000 до 35 000 юанів ($4000 — 4850) — на рівні вживаного Daewoo Lanos у хорошому стані. Про це повідомляє сайт Autohome

Електромобіль FAW Bestune Pony — новий конкурент Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream. Це мініатюрне міське авто з оригінальним дизайном. Має короткий капот, високу віконну лінію, великі фари і малі кути нахилу стійок даху. Можна вибрати і нестандартне двоколірне забарвлення.

Розміри FAW Bestune Pony:

довжина — 3000 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 1953 мм.

Як не дивно, маленьке авто є чотиримісним, хоча задні сидіння більше підійдуть дітям. Китайський електрокар оснастили цифровим щитком приладів та величезними кнопками на передній панелі. За доплату є камера заднього виду з 7,0-дюймовим екраном.

Новий FAW Bestune Pony оснастили 27-сильним двигуном, який дозволяє розвивати 100 км/год. На вибір доступні батареї на 9,4 та 13,9 кВт∙год: запас ходу становить 122 та 170 км, відповідно. Пізніше лінійку поповнить кабріолет.

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