В Китаї презентували бюджетний електромобіль за ціною вживаного «Ланоса» (фото) — Finance.ua

В Китаї презентували бюджетний електромобіль за ціною вживаного «Ланоса» (фото)
У Китаї дебютував новий FAW Bestune Pony. Компактний міський електромобіль надходить у продаж за ціною від 29 000 до 35 000 юанів ($4000 — 4850) — на рівні вживаного Daewoo Lanos у хорошому стані. Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль FAW Bestune Pony — новий конкурент Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream. Це мініатюрне міське авто з оригінальним дизайном. Має короткий капот, високу віконну лінію, великі фари і малі кути нахилу стійок даху. Можна вибрати і нестандартне двоколірне забарвлення.
Розміри FAW Bestune Pony:
- довжина — 3000 мм;
- ширина — 1510 мм;
- висота — 1630 мм;
- колісна база — 1953 мм.
Як не дивно, маленьке авто є чотиримісним, хоча задні сидіння більше підійдуть дітям. Китайський електрокар оснастили цифровим щитком приладів та величезними кнопками на передній панелі. За доплату є камера заднього виду з 7,0-дюймовим екраном.
Новий FAW Bestune Pony оснастили 27-сильним двигуном, який дозволяє розвивати 100 км/год. На вибір доступні батареї на 9,4 та 13,9 кВт∙год: запас ходу становить 122 та 170 км, відповідно. Пізніше лінійку поповнить кабріолет.
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