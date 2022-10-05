Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)

Технології&Авто
909
Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)
Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)
У Китаї презентували новий Lynk&Co 09 EM-P. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці преміум-підрозділу концерну Geely. На батьківщині він коштує від 358 000 до 378 000 юанів ($50 300 — 53 100), а потім має розпочатися експорт моделі до Європи. Про це пише сайт Autohome.
Новий Lynk&Co 09 — п’ятиметровий семимісний кросовер, створений спільно зі спеціалістами Volvo у 2021 році (шведський бренд належить Geely). Автомобіль збудовано на платформі Volvo XC90.
Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)
EM-P — топова плаг-ін гібридна версія моделі. Вона оснащена 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і трьома електродвигунами, які сумарно розвивають 519 к. с. та 844 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с.
Разом з тим кросовер витрачає лише 0,95 л/100 км у комбінованому циклі. Крім того, батарея на 40,1 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі. Запасу палива вистачає ще 950 км.
Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)
Відрізнити гібрид Lynk&Co 09, що підзаряджається, від стандартної моделі можна по 20-дюймових дисках. Його салон оздоблений дорогою шкірою Nappa, а комплектація включає тризонний клімат-контроль, акустику Bose, електроприводи сидінь та п’ятих дверей, вентиляцію крісел, паркувальний автопілот та систему напівавтономного водіння.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.