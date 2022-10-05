Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото) Вчора 03:37 — Технології&Авто

Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)

У Китаї презентували новий Lynk&Co 09 EM-P. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці преміум-підрозділу концерну Geely. На батьківщині він коштує від 358 000 до 378 000 юанів ($50 300 — 53 100), а потім має розпочатися експорт моделі до Європи. Про це пише сайт Autohome.

Новий Lynk&Co 09 — п’ятиметровий семимісний кросовер, створений спільно зі спеціалістами Volvo у 2021 році (шведський бренд належить Geely). Автомобіль збудовано на платформі Volvo XC90.

EM-P — топова плаг-ін гібридна версія моделі. Вона оснащена 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і трьома електродвигунами, які сумарно розвивають 519 к. с. та 844 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с.

Разом з тим кросовер витрачає лише 0,95 л/100 км у комбінованому циклі. Крім того, батарея на 40,1 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі. Запасу палива вистачає ще 950 км.

Відрізнити гібрид Lynk&Co 09, що підзаряджається, від стандартної моделі можна по 20-дюймових дисках. Його салон оздоблений дорогою шкірою Nappa, а комплектація включає тризонний клімат-контроль, акустику Bose, електроприводи сидінь та п’ятих дверей, вентиляцію крісел, паркувальний автопілот та систему напівавтономного водіння.

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