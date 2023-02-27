Geely представили нову лінійку розкішних автомобілів (відео) — Finance.ua

Geely представили нову лінійку розкішних автомобілів (відео) Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Geely представили нову лінійку розкішних автомобілів (відео)

Geely Auto запустили нову лінійку розкішних електрифікованих автомобілів Galaxy. Одним із її перших представників став великий кросовер Galaxy L7. Про це повідомили на сайті Car News China.

Лінійка Galaxy отримала новий логотип і відрізнятиметься більш розкішними моделями авто. Весь модельний ряд складатиметься з електрифікованих автомобілів.

У Galaxy буде дві лінійки моделей — L (для гібридних авто) та E (для електромобілів). Першим автомобілем серії E стане E8, який надійде у продаж у четвертому кварталі 2023 року.

Усі гібридні моделі побудовані на платформі Geely E-CMA, розробленій разом із Volvo. Серія E ґрунтується на SEA, яку використовують електромобілі Lotus або Zeekr.

Крім цього, багато брендів і серій Geely вирішили об’єднати. Наприклад, бренд Geometry стане серією автомобілів Geely.

Загалом до лінійки Galaxy увійдуть сім різних моделей. Це будуть преміальні кросовери та седани.

Geely Galaxy L7

Гібридний кросовер Galaxy L7 стане першим автомобілем у лінійці Galaxy. Він отримав передові технології та має відмінну безпеку.

Кросовер отримав стильний дизайн із розділеною передньою оптикою та без решітки радіатора. Чорні вставки на кузові роблять модель візуально меншою.

В інтер’єрі встановлені чотири великі дисплеї: 10,25-дюймова панель приладів, центральний екран управління з діагоналлю 13,2 дюйма, екран для пасажира з діагоналлю 16,2 дюйма і екран HUD з діагоналлю 25,6 дюйма.

Galaxy L7 використовує процесор Qualcomm Snapdragon 8155 та нову операційну систему Galaxy N-OS. Geely стверджує, що швидкість роботи програм та інших сервісів були значно покращені.

Кросовер оснащений гібридною силовою установкою NordThor Hi-X 8848 потужністю 390 або 663 к.с. Тепловий ККД становить 44,26%, що є першим показником серед гібридних двигунів, що серійно випускаються.

Максимальна швидкість Galaxy L7 обмежена на позначці 200 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди.

Витрата палива за циклом WLTC становить 5,2 л на 100 км. Запас ходу з повним баком та повною зарядкою — до 1370 км.

Кросовер вже доступний для попереднього замовлення. Початкова ціна становить від 200 000 юанів (29 000 доларів).

Geely Galaxy Light

Ще одним представленим автомобілем став концепт великого купеподібного седана Galaxy Light. Його коефіцієнт аеродинамічного опору становить менше ніж 0,19, що робить його одним з найбільш обтічних автомобілів у світі. Серійна версія має бути представлена ​​наприкінці 2023 року.

Galaxy Light оснастять лідарами, радарами та супутниковими приймачами. Дочірня компанія Geely, Geespace, планує вивести на орбіту 72 супутники до 2025 року.

У концепт-карі відсутні фізичні бічні дзеркала заднього виду та дверні ручки. Підтримується розблокування NFC, а ззаду встановлено порт для дронів.

Galaxy Light є повністю електричним авто. Поки що його характеристики тримають у секреті.

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