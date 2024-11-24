Geely представила свій перший електричний суперкар (фото) — Finance.ua
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Geely представила свій перший електричний суперкар (фото)

Технології&Авто
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Geely представила свій перший електричний суперкар (фото)
Geely представила свій перший електричний суперкар (фото), Фото: Geely
На автосалоні в Гуанчжоу презентували спортивний електромобіль Jiyue Robo X. Перший суперкар від концерну Geely надійде у виробництво з 2027 року та буде випущений лімітованою серією з 88 авто.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Robo X стане флагманом у лінійці суборенду Geely Jiyue. Авто вирізняється агресивним дизайном із випуклими крилами та тоненькими діодними фарами.
Двері піднімаються догори. У його основі лежить карбоновий монокок, а маса становить 1850 кг.
Фото: Geely
Фото: Geely
Своїм силуетом зі зсунутим вперед салоном купе Jiyue Robo X дуже нагадує суперкар Lotus Evija.

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Очевидно новинку створили на його основі, адже Geely володіє компанією Lotus. Утім, китайська модель дещо більша.
Фото: Geely
Фото: Geely
У оздобленні салону використали шкіру та карбон. Цифровий щиток приладів розміщений на кермі-штурвалі. Спортивні сидіння розділені високою консоллю.
Також зазначено, що суперкар отримає інноваційний автопілот четвертого покоління, який дозволяє водієві не слідкувати за дорогою.
Фото: Geely
Фото: Geely
Характеристики Geely Jiyue Robo X розсекретили лише частково. Відомо, що китайський суперкар отримає чотири мотори (по одному на колесо) і зможе розганятися до сотні за 1,9 с, а його запас ходу складе 650 км.
За матеріалами:
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