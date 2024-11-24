Geely представила свій перший електричний суперкар (фото) — Finance.ua

Geely представила свій перший електричний суперкар (фото) 24.11.2024, 00:05 — Технології&Авто

Geely представила свій перший електричний суперкар (фото), Фото: Geely

На автосалоні в Гуанчжоу презентували спортивний електромобіль Jiyue Robo X. Перший суперкар від концерну Geely надійде у виробництво з 2027 року та буде випущений лімітованою серією з 88 авто.

Про це повідомляє сайт Autohome.

Robo X стане флагманом у лінійці суборенду Geely Jiyue. Авто вирізняється агресивним дизайном із випуклими крилами та тоненькими діодними фарами.

Двері піднімаються догори. У його основі лежить карбоновий монокок, а маса становить 1850 кг.

Фото: Geely

Своїм силуетом зі зсунутим вперед салоном купе Jiyue Robo X дуже нагадує суперкар Lotus Evija.

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Очевидно новинку створили на його основі, адже Geely володіє компанією Lotus. Утім, китайська модель дещо більша.

Фото: Geely

У оздобленні салону використали шкіру та карбон. Цифровий щиток приладів розміщений на кермі-штурвалі. Спортивні сидіння розділені високою консоллю.

Також зазначено, що суперкар отримає інноваційний автопілот четвертого покоління, який дозволяє водієві не слідкувати за дорогою.

Фото: Geely

Характеристики Geely Jiyue Robo X розсекретили лише частково. Відомо, що китайський суперкар отримає чотири мотори (по одному на колесо) і зможе розганятися до сотні за 1,9 с, а його запас ходу складе 650 км.

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