Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото) — Finance.ua
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Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)

Технології&Авто
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Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)
Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)
Компанія Geely офіційно розпочала продажі кросовера Haoyue Pro. Світлини новинки поширили у мережі.
Це компактний автомобіль з довжиною трохи більше 4,5 м. Габарити Geely Haoyue Pro — 4518×1834×1715 мм, колісна база — 2666 мм.
Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)
В оснащенні - двоколірний шкіряний салон, «панель екранів» довжиною 1,02 м (насправді там три екрани — два з діагоналлю 12,3 дюйма та один з діагоналлю 4,2 дюйма, для переднього пасажира), крісло водія з електричним регулюваннями, круїз- та клімат-контроль.
Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)
Geely Haoyue Pro отримав 1,5-літровий мотор BHE15-EFZ потужністю 181 кінську силу, що поєднується із 7-ступінчастим «роботом» із двома зчепленнями. Максимальна швидкість становить 190 км/год, а середня витрата пального — 6,85 л бензину на 100 км шляху.

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Вартість базової версії Geely Haoyue Pro — 12,3 тис. доларів. Топовий варіант на 400 доларів дорожче.
Нагадаємо, в 2023 році Geely повернулася на український ринок із новим кросовером ATLAS PRO, а згодом привезла в нашу країну New Coolray та Monjaro.
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За матеріалами:
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