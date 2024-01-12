Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото) — Finance.ua

Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото) Сьогодні 03:57 — Технології&Авто

Geely представила новий кросовер із витратою менше 7 л/100 км за 12,3 тис. доларів (фото)

Компанія Geely офіційно розпочала продажі кросовера Haoyue Pro. Світлини новинки поширили у мережі.

Це компактний автомобіль з довжиною трохи більше 4,5 м. Габарити Geely Haoyue Pro — 4518×1834×1715 мм, колісна база — 2666 мм.

В оснащенні - двоколірний шкіряний салон, «панель екранів» довжиною 1,02 м (насправді там три екрани — два з діагоналлю 12,3 дюйма та один з діагоналлю 4,2 дюйма, для переднього пасажира), крісло водія з електричним регулюваннями, круїз- та клімат-контроль.

Geely Haoyue Pro отримав 1,5-літровий мотор BHE15-EFZ потужністю 181 кінську силу, що поєднується із 7-ступінчастим «роботом» із двома зчепленнями. Максимальна швидкість становить 190 км/год, а середня витрата пального — 6,85 л бензину на 100 км шляху.

Читайте також: Як купити авто зі США

Вартість базової версії Geely Haoyue Pro — 12,3 тис. доларів. Топовий варіант на 400 доларів дорожче.

Нагадаємо, в 2023 році Geely повернулася на український ринок із новим кросовером ATLAS PRO, а згодом привезла в нашу країну New Coolray та Monjaro.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.