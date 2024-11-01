Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів — Finance.ua

Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів Сьогодні 01:30 — Технології&Авто

Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів

Volvo відома як одна з найбезпечніших марок автомобілів у світі, оснащених активними та пасивними системами захисту пасажирів, багато з яких було запатентовано понад 40 років тому. Однак для заможних клієнтів, які часто подорожують у потенційно небезпечних місцях, це може бути недостатньо.

У жовтні компанія Volvo представила програму бронювання своїх кросоверів XC60 та XC90, розроблену спільно з іспанською фірмою Carbon Blindados. Нове рішення обіцяє неперевершений безпековий рівень навіть від вогнепальної зброї середньої потужності. Програма бронювання пропонує захист NIJ-IIIA/VPAM BR2009, який рятує від більшості поширених видів зброї. Модифікації включають броньовані вікна, посилені капот та моторний відсік, а також укріплені стійки та двері.

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Незважаючи на всі зміни, зовнішній вигляд автомобілів залишається практично стандартним, щоб зберегти високий рівень непомітності на дорозі. Для підтримки керованості було посилено амортизатори та збережено всі активні системи безпеки.

Цей вид бронювання переважно орієнтований на бразильський і мексиканський ринки, де високий ризик нападів.

uamotors За матеріалами:

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