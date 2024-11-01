Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів

Технології&Авто
14
Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів
Volvo розпочала виробництво броньованих кросоверів
Volvo відома як одна з найбезпечніших марок автомобілів у світі, оснащених активними та пасивними системами захисту пасажирів, багато з яких було запатентовано понад 40 років тому. Однак для заможних клієнтів, які часто подорожують у потенційно небезпечних місцях, це може бути недостатньо.
У жовтні компанія Volvo представила програму бронювання своїх кросоверів XC60 та XC90, розроблену спільно з іспанською фірмою Carbon Blindados. Нове рішення обіцяє неперевершений безпековий рівень навіть від вогнепальної зброї середньої потужності. Програма бронювання пропонує захист NIJ-IIIA/VPAM BR2009, який рятує від більшості поширених видів зброї. Модифікації включають броньовані вікна, посилені капот та моторний відсік, а також укріплені стійки та двері.
Читайте також
Незважаючи на всі зміни, зовнішній вигляд автомобілів залишається практично стандартним, щоб зберегти високий рівень непомітності на дорозі. Для підтримки керованості було посилено амортизатори та збережено всі активні системи безпеки.
Цей вид бронювання переважно орієнтований на бразильський і мексиканський ринки, де високий ризик нападів.
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.