Volvo скоротив план продажів через слабкий попит — Finance.ua

Volvo скоротив план продажів через слабкий попит 25.10.2024, 00:51 — Технології&Авто

Volvo скоротив план продажів через слабкий попит

Шведський автовиробник Volvo заявив, що зосередиться на захисті прибутку, а не на збільшенні обсягів.

Автовиробник зосереджуватиметься на захисті рентабельності, а не на збільшенні обсягів, і тому очікує, що цього року продажі зростуть на 8 відсотків у порівнянні з попереднім прогнозом на 15 відсотків.

«Попит продовжує знижуватися і зараз впливає на сегмент преміум-класу», — йдеться у заяві Volvo.

Бренд, що належить Geely, уже зменшив свій прогноз прибутку минулого місяця, посилаючись на невизначену світову економіку та підвищення тарифів на електромобілі, виготовлені в Китаї, де він має певне виробництво.

За останні тижні Volkswagen, Stellantis, Aston Martin, Mercedes-Benz і BMW знизили свої очікування прибутків.

У вересні шведська компанія також приєдналася до зростаючого списку автовиробників, які скорочують амбіції щодо електромобілів, відмовившись від мети продавати лише повністю електричні автомобілі до кінця десятиліття.

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Виробник електричних позашляховиків EX90 та EX30 заявив, що йому може знадобитися зберегти деякі гібридні моделі у своєму портфоліо на тлі уповільнення ринку електромобілів з акумуляторами.

Операційний прибуток Volvo у третьому кварталі перевищив очікування завдяки високому попиту на її моделі з акумулятором.

За цей період роздрібні продажі зросли на 3 відсотки до 172 849 автомобілів, причому 48 відсотків від загального обсягу становили повністю електричні та гібридні автомобілі.

Volvo заявила, що компанія адаптується до ціноутворення в Китаї, що призвело до зниження обсягів продажів на найбільшому в світі автомобільному ринку.

«Внутрішня ініціатива компанії з підвищення ефективності витрат уже призвела до зниження змінних витрат і залишається важливою сферою уваги, і дії в цій сфері будуть прискорені», — заявили у Volvo.

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