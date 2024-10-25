Volvo скоротив план продажів через слабкий попит — Finance.ua

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Volvo скоротив план продажів через слабкий попит

Технології&Авто
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Volvo скоротив план продажів через слабкий попит
Volvo скоротив план продажів через слабкий попит
Шведський автовиробник Volvo заявив, що зосередиться на захисті прибутку, а не на збільшенні обсягів.
Автовиробник зосереджуватиметься на захисті рентабельності, а не на збільшенні обсягів, і тому очікує, що цього року продажі зростуть на 8 відсотків у порівнянні з попереднім прогнозом на 15 відсотків.
«Попит продовжує знижуватися і зараз впливає на сегмент преміум-класу», — йдеться у заяві Volvo.
Бренд, що належить Geely, уже зменшив свій прогноз прибутку минулого місяця, посилаючись на невизначену світову економіку та підвищення тарифів на електромобілі, виготовлені в Китаї, де він має певне виробництво.
За останні тижні Volkswagen, Stellantis, Aston Martin, Mercedes-Benz і BMW знизили свої очікування прибутків.
У вересні шведська компанія також приєдналася до зростаючого списку автовиробників, які скорочують амбіції щодо електромобілів, відмовившись від мети продавати лише повністю електричні автомобілі до кінця десятиліття.
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Виробник електричних позашляховиків EX90 та EX30 заявив, що йому може знадобитися зберегти деякі гібридні моделі у своєму портфоліо на тлі уповільнення ринку електромобілів з акумуляторами.
Операційний прибуток Volvo у третьому кварталі перевищив очікування завдяки високому попиту на її моделі з акумулятором.
За цей період роздрібні продажі зросли на 3 відсотки до 172 849 автомобілів, причому 48 відсотків від загального обсягу становили повністю електричні та гібридні автомобілі.
Volvo заявила, що компанія адаптується до ціноутворення в Китаї, що призвело до зниження обсягів продажів на найбільшому в світі автомобільному ринку.
«Внутрішня ініціатива компанії з підвищення ефективності витрат уже призвела до зниження змінних витрат і залишається важливою сферою уваги, і дії в цій сфері будуть прискорені», — заявили у Volvo.
За матеріалами:
motorcar
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