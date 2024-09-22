До 2026 року Volvo представить 10 нових моделей авто — Finance.ua

До 2026 року Volvo представить 10 нових моделей авто Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

До 2026 року Volvo представить 10 нових моделей авто

Volvo пообіцяла показати 10 новинок до 2026 року. Це будуть як рестайлінгові версії моделей, вже представлених на ринку, так і нові, включаючи повністю електричний седан ES90. Окрім того, анонсовано гібриди зі збільшеним запасом ходу та моделі на оновленій платформі SPA3.

Про це повідомляє Automotive News.

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Усі 10 згаданих новинок запустять до 2026 року, а деякі Volvo планує продавати у США. Так, наприклад, на американському заводі вже розпочато виробництво електричного позашляховика EX90.

Потім з’явиться «молодша» модель EX60, яка замінить собою XC60 і кине виклик Tesla Model Y. Про EX60 відомо, що в його основу ляже модернізований варіант архітектури SPA3 і він отримає високоефективні електродвигуни.

Готується також оновлення електричного кросовера EX40, а нішу електричного кросовера початкового рівня займе EX30. Постачання останнього мали розпочатися цього літа, але запуск відклали на 2025 рік.

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Нарешті, до виробництва готується універсал EV60 Cross Country, а слідом відбудеться прем’єра нового седана ES90, тизерами якого Volvo поділилася на початку вересня.

У лінійці гібридів також буде поповнення: заплановано запуск кількох гібридних автомобілів на платформі SPA1 із збільшеним запасом ходу.

За словами директора з продуктів і стратегії Volvo Еріка Северінсона, на чистій електриці такі гібриди зможуть проїхати більше, ніж XC90.

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Раніше в Volvo заявили, що на тлі повільного розвитку зарядної інфраструктури і скасування державних стимулів на деяких ринках компанія переглянула стратегію електрифікації, що передбачає повну відмову від ДВС до 2030 року.

Зазначається, що двигуни внутрішнього згоряння залишаться в строю, хоч і у складі гібридних силових установок.

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