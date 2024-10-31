Boston Dynamics показали навички робота-гуманоїда (відео) — Finance.ua
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Boston Dynamics показали навички робота-гуманоїда (відео)

Технології&Авто
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Boston Dynamics показали навички робота-гуманоїда (відео)
Boston Dynamics показали навички робота-гуманоїда (відео)
Компанія Boston Dynamics продемонструвала в роботі свого робота-гуманоїда Atlas. Робот має велику кількість датчиків, що допомагає адаптуватися йому в будь-якому середовищі.
Відео робота-гуманоїда компанія виклала у YouTube.
На відео видно, що робот пересувається по складу з автомобільними деталями та може самостійно їх сортувати.
Крім того, робот може повертати головою та тілом, доволі швидко пересувати ногами та руками. Atlas самостійно переміщує кришки двигуна автомобіля з однієї точки в іншу.
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«Робот використовує модель машинного навчання для виявлення та локалізації кріплень та окремих контейнерів», — заявили в Boston Dynamics.
У компанії додали, що робот пересувається та виконує всі дії повністю автономно, без дистанційного керування. Все завдяки датчикам зору та сили.
За матеріалами:
Speka
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