Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr 05.01.2026, 00:55 — Технології&Авто

Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr

Холдинг Geely продовжує оптимізацію власних активів з метою спрощення управління ними та скорочення витрат: завершено поглинання дочірньої компанії Zeekr, яка раніше поглинула Lynk & Co.

Холдинг Geely запустив преміальний бренд Zeekr у 2021 році як повноцінну дочірню компанію. У травні 2024 року, коли Zeekr вже досить добре розкрутився, холдинг Geely розмістив його акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, проте зберігши за собою контрольний пакет.

Через рік, тобто минулої весни, холдинг Geely почав викуповувати акції Zeekr і вилучати їх із вільного обігу. І ось нарешті холдинг Geely подав офіційний запит про виключення Zeekr з листа. Незалежні власники акцій Zeekr отримають грошову компенсацію або еквівалентну кількість акцій Geely Automobile Holdings.

Вилучення акцій Zeekr із чужих рук — це частина плану холдингу Geely щодо оптимізації власних витрат в умовах зростання конкуренції та загострення геополітичних ризиків. Відхід Zeekr з Нью-Йоркської фондової біржі позбавляє впливу американських регуляторів і неадекватних оцінок інвесторів — Geely вважає, що акції Zeekr були недооцінені. Тепер Zeekr буде 100-відсотковою «донькою» Geely.

У червні 2025 року Zeekr випустив свій 500-тисячний автомобіль, це сталося через 44 місяці після дебюту першої моделі. Для порівняння скажемо, що компанія Xiaomi випустила свій 500-тисячний автомобіль через 20 місяців після старту продажів першої моделі.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.