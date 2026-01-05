0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr

Технології&Авто
19
Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr
Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr
Холдинг Geely продовжує оптимізацію власних активів з метою спрощення управління ними та скорочення витрат: завершено поглинання дочірньої компанії Zeekr, яка раніше поглинула Lynk & Co.
Холдинг Geely запустив преміальний бренд Zeekr у 2021 році як повноцінну дочірню компанію. У травні 2024 року, коли Zeekr вже досить добре розкрутився, холдинг Geely розмістив його акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, проте зберігши за собою контрольний пакет.
Через рік, тобто минулої весни, холдинг Geely почав викуповувати акції Zeekr і вилучати їх із вільного обігу. І ось нарешті холдинг Geely подав офіційний запит про виключення Zeekr з листа. Незалежні власники акцій Zeekr отримають грошову компенсацію або еквівалентну кількість акцій Geely Automobile Holdings.
Читайте також
Вилучення акцій Zeekr із чужих рук — це частина плану холдингу Geely щодо оптимізації власних витрат в умовах зростання конкуренції та загострення геополітичних ризиків. Відхід Zeekr з Нью-Йоркської фондової біржі позбавляє впливу американських регуляторів і неадекватних оцінок інвесторів — Geely вважає, що акції Zeekr були недооцінені. Тепер Zeekr буде 100-відсотковою «донькою» Geely.
У червні 2025 року Zeekr випустив свій 500-тисячний автомобіль, це сталося через 44 місяці після дебюту першої моделі. Для порівняння скажемо, що компанія Xiaomi випустила свій 500-тисячний автомобіль через 20 місяців після старту продажів першої моделі.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems