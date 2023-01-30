Geely інвестує понад мільярд євро у польський завод з виробництва електромобілів — Finance.ua
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Geely інвестує понад мільярд євро у польський завод з виробництва електромобілів

Технології&Авто
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Geely інвестує понад мільярд євро у польський завод з виробництва електромобілів
Geely інвестує понад мільярд євро у польський завод з виробництва електромобілів
Izera — нова компанія з Польщі, яка хоче випускати електромобілі. Для цього вона уклала угоду з китайським автовиробником Geely.
Перша модель марки Izera (компактний кросовер) створюватиметься на базі Geely SEA, а його виробництво розпочнеться наприкінці 2025 року на новому заводі у Польщі.
Як повідомляє Automobilwoche, державна компанія ElectroMobility Poland (EMP), якій належить бренд Izera, збудує свій перший завод у місті Явожно. Згідно з інформацією German Trade and Invest (GTAI), будівельні роботи мають розпочатися у 2024 році. На це закладено близько 1,1 мільярда євро.

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EMP представила зображення прототипів кросовера Z100 та хетчбека T100 ще у 2020 році. Тоді у планах був випуск цих автомобілів у 2023 році. Тому автомобілі, швидше за все, виглядатимуть вже інакше. При цьому всі Izera будуть електромобілями з агрегатами та елементами Geely. Китайською буде й платформа, яка, до речі, використовується у низці моделей Smart, Volvo, Polestar, Zeekr та Lotus.
У Польщі зараз працює низка автозаводів, які належать Fiat, Abarth, Lancia, Stellantis, Mercedes-Benz та Volkswagen Commercial Vehicles.
За матеріалами:
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