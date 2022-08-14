Geely готують розкішний електричний мінівен (фото) — Finance.ua
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Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)

Технології&Авто
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Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)
Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)
В інтернет потрапили перші фото Zeekr 009. Електричний мінівен від Geely презентують 26 серпня, і він надійде у продаж під кінець року. Про це пише сайт CarNewsChina.
Бренд Zeekr створений Geely для випуску дорогих електрокарів. Мінівен розроблений за участю фахівців Volvo та побудований на платформі SEA, яку також використовуватиме флагманський електромобіль Polestar 5. Це одна з найбільших моделей концерну Geely.
Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)

Розміри Zeekr 009:

  • довжина — 5 204 мм;
  • ширина — 2 024 мм;
  • висота — 1 856 мм;
  • колісна база — 3 205 мм.
Мінівен відрізняється кутовим дизайном із практично вертикальними стійками даху. Замість радіаторної решітки передбачений величезний хромований щит, а з боків встановлені тоненькі П-подібні фари.
У салоні Zeekr 009 встановлені шість окремих сидінь, обшитих шкірою. Електромобіль отримав віртуальну панель приладів і проєкцію на лобове скло. Оснащення враховує електропакет, два люки в даху й автопілот.
Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)
Китайський електрокар оснащений двигуном потужністю 272 к. с. та акумуляторною батарею ємністю 100 кВт∙год. Запас ходу складає приблизно 700 км.
За матеріалами:
Фокус
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