Geely готує недорогі електромобілі — Finance.ua

Geely готує недорогі електромобілі Вчора 07:35 — Технології&Авто

Geely готує недорогі електромобілі, Фото: Geely

Опубліковано перші зображення електромобілів Geely Geometry G6 та M6. Вони будуть представлені незабаром і надійдуть у продаж до кінця року за ціною приблизно від 20 тис. до 30 тис. доларів.

Про це пише сайт CarNewsChina.

Нові Geely Geometry G6 та M6 є покращеними версіями електричного седана Geometry A та кросовера Geometry C, відповідно. Ці моделі випускали з 2020 року і настав час для їхнього оновлення.

Електромобілі Geely відрізняються від попередників дизайном передньої частини — їх нові довгасті фари з’єднані діодною смугою, а бампер став обтічнішим. Крім того, дизайнери відмовилися від характерного вираженого носа.

Фото: Geely

Автомобілі побудовані на одній платформі, а їхня колісна база досягає 2 700 мм. Седан Geely Geometry G6 дещо більший — досягає 4 752 мм у довжину проти 4 432 мм у кросовера М6. У G6 добре опрацьована аеродинаміка та низький (0,273) коефіцієнт лобового опору.

Салон Geely Geometry розсекречений лише частково — видно збільшений дисплей на центральній панелі. Також заявлено, що електрокари отримають нову мультимедійну систему Harmony Huawei.

Фото: Geely

Обидві моделі оснащені 204-сильним електромотором та акумуляторною батареєю ємністю 70 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить приблизно 600 км.

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