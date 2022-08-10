Geely готує недорогі електромобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely готує недорогі електромобілі

Технології&Авто
442
Geely готує недорогі електромобілі
Geely готує недорогі електромобілі, Фото: Geely
Опубліковано перші зображення електромобілів Geely Geometry G6 та M6. Вони будуть представлені незабаром і надійдуть у продаж до кінця року за ціною приблизно від 20 тис. до 30 тис. доларів.
Про це пише сайт CarNewsChina.
Нові Geely Geometry G6 та M6 є покращеними версіями електричного седана Geometry A та кросовера Geometry C, відповідно. Ці моделі випускали з 2020 року і настав час для їхнього оновлення.
Електромобілі Geely відрізняються від попередників дизайном передньої частини — їх нові довгасті фари з’єднані діодною смугою, а бампер став обтічнішим. Крім того, дизайнери відмовилися від характерного вираженого носа.
Фото: Geely
Фото: Geely
Автомобілі побудовані на одній платформі, а їхня колісна база досягає 2 700 мм. Седан Geely Geometry G6 дещо більший — досягає 4 752 мм у довжину проти 4 432 мм у кросовера М6. У G6 добре опрацьована аеродинаміка та низький (0,273) коефіцієнт лобового опору.
Салон Geely Geometry розсекречений лише частково — видно збільшений дисплей на центральній панелі. Також заявлено, що електрокари отримають нову мультимедійну систему Harmony Huawei.
Фото: Geely
Фото: Geely
Обидві моделі оснащені 204-сильним електромотором та акумуляторною батареєю ємністю 70 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить приблизно 600 км.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.